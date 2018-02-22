SpaceX засомневалась в сроках начала эксплуатации глобального интернета

SpaceX Илона Маска не укладывается в сроки проекта Starlink, предусматривающего доступ к интернету их любой точки планеты. об этом говорится в заявлении, отправленном в газету The Wall Street Journal из штаб-квартиры компании.

Пресс-секретарь компании Джон Тэйлор утверждает, что столкнулась со значительными задержками с самого начала. Несмотря на то, что первые два спутника должны выйти на орбиту уже в четверг, 22 февраля, до сих пор отсутствуют окончательные инженерные и финансовые расчеты проекта.

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Даже при условии успешного старта глобальная сеть даже частично не заработает к 2020 году, как планировалось изначально, резюмировали в компании.

По задумке Маска, сеть Starlink должна состоять из почти 4500 спутников, которые будут двигаться на высоте 1100-1300 километров. Еще 7500 аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров. Такое количество космических объектов позволит выходить во всемирную паутину из самых удаленных точек планеты.

6 февраля SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Она отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса. Центральный блок ракеты не смог приземлиться на морскую платформу и разбился.

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