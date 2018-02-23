В Лас-Вегасе нашли способ быстро избавиться от марихуаны

На территории международного аэропорта Мак-Карран в Лас-Вегасе (США) установили специальные контейнеры, чтобы пассажиры, вылетающие из города, могли избавиться от законно приобретенной марихуаны. 13 зеленых боксов поставили за пределами здания авиагавани в наиболее многолюдных местах, сообщает Fox News.

Такое решение департамент авиации принял после запрета проносить каннабис в Мак-Карран. Путешественникам, отмечает телеканал, не придется спешно употреблять его перед вылетом или отдавать первому встречному прохожему.

Несколько раз в неделю содержимое контейнеров будут забирать и утилизировать. Такие ящики, возможно, установят и в других аэропортах.

Марихуану разрешили продавать в Лас-Вегасе и во всем штате Невада в июле 2017 года. В январе того же года власти позволили жителям и гостям хранить у себя до одной унции каннабиса (28 граммов).

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