Российские дипломаты рассказали о задержанном в Тунисе судне из Новороссийска

Судно турецкой компании Akdeniz Roro, вышедшее из Новороссийска, 15 февраля попало в шторм и запросило заход в порт города Сфакс в Тунисе. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве.

«Судно, принадлежащее турецкой компании Akdeniz Roro, направлялось из Новороссийска в камерунский порт Дуала с грузом, предназначенным для властей Центральноафриканской республики», — приводит агентство слова представителя дипмиссии.

По его словам, таможенный досмотр продолжается, среди членов экипажа нет российских граждан. РИА Новости в посольстве рассказали, что «ситуация с судном не совсем такая, как она описана в "Морском бюллетене"». Подробностей собеседник агентства не привел.

Издание Maritime Bulletin сообщало, что таможня обнаружила на корабле Ural, шедшем в Камерун под флагом Панамы, военные машины, амуницию и средства спутниковой связи. По информации портала, властям Туниса показался странным маршрут судна.

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