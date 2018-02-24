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Миссисипи запретит поддельную мочу

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Политики и бизнесмены штата Миссисипи работают над законопроектом, запрещающим продажу или использование синтетической человеческой мочи. Об этом сообщает Fox News.

По данным властей, искусственную мочу приобретают, чтобы обмануть тесты на наркотики, в том числе на работе. Бутылочки и пакетики с жидкостью можно купить в магазинах по всему штату. К ним обычно прилагается инструкция, карманные обогреватели (для рук) и небольшой термометр. Единственное, что нужно сделать покупателю — подогреть продукт.

Как отмечает телеканал, состав синтетической мочи включает множество химических веществ.

В парламенте штата поддерживают идею законопроекта. Согласно документу, пойманные на реализации жидкости могут получить до шести месяцев тюрьмы и штраф в тысячу долларов.

Вице-президент корпорации по изготовлению стали Hol-Mac Мори Халл рассказал, что в его компании трудится около тысячи сотрудников, и каждый из них должен пройти тест на наркотики, прежде чем приступить к работе. «Это действительно проблема безопасности как для нас, так и для других производств, где рабочие находятся в опасных условиях», — подчеркнул он, говоря о вопросе поддельной мочи. С ним согласились многие промышленники Миссисипи.

По меньшей мере в 13 штатах США действует запрет на продажу и использование искусственной мочи. Аналогичный законопроект рассматривается в Колорадо. Местные власти надеются, что законотворческая инициатива будет рассмотрена на государственном уровне.

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