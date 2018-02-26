Ограбление инкассаторской машины в Москве попало на видео

В Москве неизвестный ограбил инкассаторскую машину на четыре миллиона рублей. Видео инцидента в понедельник, 26 февраля, опубликовал РЕН ТВ.

Судя по записям, злоумышленник готовился к совершению преступления: он припарковал свою машину возле инкассаторской, подождал, пока сотрудники выйдут на улицу, открыл дверь и вытащил сумку с деньгами.

Мужчине удалось скрыться, его разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Установлено, что грабитель передвигается по городу на черном Mercedes GLS 500.

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