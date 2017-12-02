Украинские полицейские втихаря похитили у инкассаторов 120 тысяч долларов

На Украине задержали троих следователей полицейского управления Одесской области, которые похитили у инкассаторов 120 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте национальной полиции страны.

Стражам порядка инкриминируются служебный подлог, злоупотребление служебным положением и разбой.

Отмечается, что задержанные сговорились и задолго спланировали нападение. Они сфабриковали уголовное дело о мошенничестве: с выдуманного заявителя якобы выманивали деньги неизвестные на автомобиле инкассаторов. Следователи начали уголовное производство, к которому присоединили еще и протокол допроса «потерпевшего». В том же документе указывалось, что инкассаторы занимаются продажей оружия.

В конце концов, полицейские получили от прокуратуры разрешение провести обыск машины «мошенников». Они привлекли бойцов ОМОН и остановили инкассаторский автомобиль на одной из улиц. Пока омоновцы разбирались с водителем и пассажиром, за их спинами стражи порядка подкинули на их заднее сиденье сумку с оружием и незаметно вытащили две сумки с деньгами.

Через несколько дней похитителей задержали. У них дома и на работе провели обыски. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 15 лет.