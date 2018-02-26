Украинцев начали массово депортировать из Израиля

Украинских граждан массово высылают из Израиля по ускоренной процедуре. Власти страны признали Украину безопасной, а среди претендующих на статус беженца обнаружили много самозванцев, сообщают в понедельник, 26 февраля, «Вести».

Как отмечает газета, многих украинцев останавливают на границе и возвращают обратно.

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«Израильские пограничники и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР. Многие украинцы под видом туристов и паломников приезжают нелегально работать — на стройке, к примеру, получают по 2-3 тысячи долларов, хотя из-за жары условия труда непростые», — рассказал изданию израильский журналист Игорь Ведерштайн.

Он добавил, что по данным МВД, в 2017 году в стране насчитали 70 тысяч нелегалов из стран бывшего СССР, десятки тысяч из них — украинцы. Часть этих людей, пояснил Ведерштайн, остаются и просят статус беженца.

Вооруженные столкновения на юго-востоке Украины начались после насильственной смены власти в стране в 2014 году и массовых выступлений жителей Донецкой, Луганской и ряда других областей против этих событий. Были самопровозглашены Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев начал силовую операцию с привлечением армии, названную антитеррористической.

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