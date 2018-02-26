Устроившего взрыв в петербургском «Перекрестке» признали невменяемым

Мужчину, устроившего теракт в петербургском супермаркете «Перекресток», признали невменяемым. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в оперативных службах.

35-летний Дмитрий Лукьяненко был задержан через три дня после случившегося, в конце декабря. Он сразу признался в совершении преступления, рассказал, как заложил самодельное взрывное устройство и объяснил, что сделал это ради популяризации секты экстрасенсов.

«Там находится школа. Это как бы секта экстрасенсов. Я ходил туда, вот, и для того чтобы люди знали, я сделал эту бомбу», — заявил петербуржец.

Мужчина был арестован, позже переведен в отделение судебно-психиатрической экспертизы Городской психиатрической больницы №6. По данным следствия, с 19 лет Лукьяненко наблюдался в психоневрологическом диспансере.

В результате взрыва, прогремевшего в петербургском «Перекрестке» 27 декабря, пострадали 18 человек. Первоначально Следственный комитет квалифицировал произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Президент России Владимир Путин, выступая перед военнослужащими в Кремле 28 декабря, назвал случившееся террористическим актом.

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