В Лос-Аламосе обнаружили бериллиевую угрозу

Проверка управления Генерального инспектора Министерства энергетики США выявила нарушения техники безопасности при работе с бериллием в Лос-Аламосской национальной лаборатории, сообщает NM Political Report.

В подготовленном надзорным органом отчете отмечается, что научно-исследовательское учреждение нарушает федеральные нормы при работе с металлом. В частности, лаборатория не провела необходимую инвентаризацию бериллия, а также оказалась не в состоянии проверить безопасность помещения после завершения очередных работ с металлом.

В управлении заявляют, что несоблюдение техники безопасности потенциально угрожает здоровью персонала лаборатории. В частности, частицы бериллия могут вдыхаться человеком, провоцируя развитие раковых и хронических легочных заболеваний.

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В Лос-Аламосской национальной лаборатории заявили, что «стремятся к улучшению своей бериллиевой программы» и «рассматривают рекомендации, изложенные в докладе». Ранее проверки неоднократно выявляли проблемы с техникой безопасности в научно-исследовательском учреждении.

Бериллий широко используется в производстве, в частности, для изготовления ядерных боеприпасов и смартфонов. Например, в атомных реакторах такой металл содержат отражатели нейтронов.

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