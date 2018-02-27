Apple представит свой самый большой iPhone

Компания Apple выпустит в этом году три смартфона, в том числе самый большой iPhone из тех, что уже были. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, среди новинок будет также обновленная версия iPhone X и менее дорогая модель флагмана с некоторыми из ключевых функций. Так компания хочет угодить потребителям, которые ждут от смартфона многозадачности, и тем, кто ищет более доступную версию iPhone X.

Новый смартфон может иметь экран с разрешением 1242x2688, технологию OLED и сканер Face ID. Ожидается, что в большом и в обновленном смартфонах будет использоваться новый процессор A12, представят их в золотом цвете.

Для некоторых регионов рассматривается возможность выбора телефона с двумя SIM-картами. У бюджетной версии будет экран Edge-to-Edge и сканер Face ID. Чтобы удешевить модель, в ней, как ожидается, установят LCD-экран, алюминиевые края и черное стекло на задней панели.

Презентация новых смартфонов традиционно пройдет этой осенью. Источники агентства отмечают, что планы компании могут измениться. В пресс-службе Apple от комментариев отказались.

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