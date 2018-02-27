Наука и техника
 
Последние новости
Названа главная причина старения и возрастного бессилия
Российские военные опрокинули самоходку «Акация» и перешли на мат
Подмену в роддоме обнаружили в Пермском крае спустя 40 лет
Apple разрекламировала пляшущих на своей свадьбе геев и лесбиянок
США пообещали новые санкции против России «в ближайшие 30 дней»
Перуанцы выпали из самолета при попытке улететь в стойке шасси
Американские ракеты стали неуязвимыми

Apple представит свой самый большой iPhone

Перейти в «Мою Ленту»

Компания Apple выпустит в этом году три смартфона, в том числе самый большой iPhone из тех, что уже были. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, среди новинок будет также обновленная версия iPhone X и менее дорогая модель флагмана с некоторыми из ключевых функций. Так компания хочет угодить потребителям, которые ждут от смартфона многозадачности, и тем, кто ищет более доступную версию iPhone X.

Новый смартфон может иметь экран с разрешением 1242x2688, технологию OLED и сканер Face ID. Ожидается, что в большом и в обновленном смартфонах будет использоваться новый процессор A12, представят их в золотом цвете.

Для некоторых регионов рассматривается возможность выбора телефона с двумя SIM-картами. У бюджетной версии будет экран Edge-to-Edge и сканер Face ID. Чтобы удешевить модель, в ней, как ожидается, установят LCD-экран, алюминиевые края и черное стекло на задней панели.

Презентация новых смартфонов традиционно пройдет этой осенью. Источники агентства отмечают, что планы компании могут измениться. В пресс-службе Apple от комментариев отказались.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Apple Plans Giant High-End iPhone, Lower-Priced Model
Apple призналась в использовании Google
Samsung представила смартфон по цене iPhone X
Россияне обрушили цены на iPhone X
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01Сегодня

Опять банановый

Телефон из «Матрицы» и старый Samsung: главные новинки с MWC 2018
00:16Сегодня

США оценили силу российского «Терминатора»

15:4017 февраля

SpaceX перенесла запуск глобального интернета

22:0126 февраля

Немцы научили робота приносить пиво из холодильника

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
18:3226 февраля

Названо вооружение насторожившего США российского сверхзвукового дрона

09:37 4 февраля

ВКС России получат более 100 современных самолетов и вертолетов

16:3826 февраля

США по-новому запустят ракеты

Наука и техника00:0426 февраля

На скале написано

У неандертальцев нашли острый ум и тягу к искусству
20:4326 февраля

Объявлена цена билета на украинский Hyperloop

15:2326 февраля

Губернаторы и чиновники облюбовали телефоны за 140 тысяч рублей

08:12 3 февраля

Российская армия получит новейшее гиперзвуковое оружие

Россия
«Действовали дерзкие черные парни»
Нигерийские девушки едут в Россию учиться, а попадают в секс-рабство
Русский характер
Вулканы, медведи и разруха. Курилы — рай для сурового туризма
Павел ГрудининКрасный снаружи
Грудинин любит Сталина и ненавидит геев. Но это не делает его коммунистом
Гроб с покойником дважды выкопали после конфликта с ритуальщиками
Американский самолет-разведчик заметили у российских границ на Черном море
Львенка спасли от фотосессий в Москве
«Кокаин» из Аргентины в Москву доставил самолет из отряда «Россия»
Все материалы
Мир
Белый груз
Откуда в российском посольстве взялись 400 килограммов кокаина
Пентагон назвал испытания российской ракеты нарушением договора РСМД
Идлибские террористы готовятся к грядущим поражениям, тренируя мышцы лицаИдлибский гадюшник
Какой сброд Россия истребляет в Сирии: убийцы пилота Су-25 и шакалы с Кавказа
Настя Рыбка и девять секс-инструкторов захотели на свободу
Германский принц вышел из тюрьмы на выходные, упал с крыши отеля и умер
В США преступник отправился на смертную казнь и не умер
Трамп захотел дать личному пилоту госдолжность
Все материалы
Бывший СССР
Рижский отмыв
Что общего у ядерной программы КНДР, русских миллионов и главного банка Латвии
В Одессе пикетировали российское консульство
Украинский чиновник упал в обморок после угроз в адрес посла США
Президент Молдавии нарек либерализм и толерантность лжеучениями
Свернули: Украина прекращает АТО в Донбассе
Бойцы ДНР и ЛНР останутся сепаратистами, а война продолжится
Польша насчитала у себя два миллиона украинцев
Украинцев начали массово депортировать из Израиля
Все материалы
Экономика
Кругом враги
Европа захотела сесть на азербайджанскую трубу. России придется подвинуться
Apple призналась в использовании Google
Китай решил подружиться с США
Минтруд взялся за пособие по безработице
Большая стирка
Новая торговая война начнется из-за стиральных машин. США уже готовятся
Кадыров показал Медведеву свои помидоры
Россия накормила хлебом полмира
Все материалы
Силовые структуры
Анатомия обнала
Подпольные банкиры из Сибири отмыли миллиарды. Такого в России еще не бывало
Огонь, вода и бандитские трупы
На работе он стреляет в боевиков, а по выходным людей спасает
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Фигуранты дела о поставках кокаина из Аргентины нашлись в московском СИЗО
Мстительный россиянин убил таксиста, угнал машину и замерз в лесу
Сидельцы устроили разборки за пост «смотрящего» в СИЗО Ногинска
Разработчика криптовалюты PRIZM ограбили в Москве
Все материалы
Наука и техника
Опять банановый
Телефон из «Матрицы» и старый Samsung: главные новинки с MWC 2018
США оценили силу российского «Терминатора»
На скале написано
У неандертальцев нашли острый ум и тягу к искусству
Луис Глазман «Битва при Ситке»Обойдемся
Эти индейцы воевали с русскими до 2004 года. Они вынудили Россию продать Аляску
Немцы научили робота приносить пиво из холодильника
Названо вооружение насторожившего США российского сверхзвукового дрона
«Принимай нас, Су­о­ми-кра­са­ви­ца»
Жизнь красноармейцев, попавших в плен к финнам
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин«На разборки уже не хожу. А по молодости бывало»
Поветкин не забывает корни и идет за новым чемпионским титулом
Помашите ручкой
Олимпиада заканчивается. Россияне все еще берут медали
Пита ТауфатофуаЗа шоколадными медалями
На Олимпиаду приехали не только чемпионы. На их месте мог быть кто угодно
Норвежцы разозлились и потребовали защитить лыжников-астматиков
Российские призерки Игр получили предложение руки и сердца в аэропорту
Майк Тайсон назвал главные качества россиян
Боксер побывал в нокдауне, победил и умер после боя
Все материалы
Культура
Геноцид и другие достижения
Лучшие фильмы Берлинского фестиваля-2018
Истории необыкновенного безумия
Содерберг в психушке и румынская секс-драма
Ад пуст, все здесь
В Большом театре показали взлет и падение феминизма
Раскрыты подробности смерти индийской актрисы Шридеви
В Госдуме предложили лишить работы критикующих Россию актеров
Режиссер Кевин Смит на грани смерти попал в больницу
Дженнифер Лоуренс поведала о проблеме русского акцента и оголения в новом фильме
Все материалы
Интернет и СМИ
Знаток «Что? Где? Когда?» Андрей КозловБольно умные
В России делают лучшие интеллектуальные шоу. Даже когда воруют идеи у Запада
Сосулька в четыре этажа расколола москвичей и петербуржцев
Чувство мема
Американцев и европейцев оскорбляет буквально все. Россиян это смешит
Испанка случайно наградила себя аномально узкими ногами
Первый канал оправдался за кадр из компьютерной игры в сюжете про Сирию
Интервью с новозеландским премьером признали «самым ужасным в истории»
Взрослых перепугала оторванная голова детской куклы
Все материалы
Ценности
Окунулись с головой
Почему уродливые прически 90-х снова в моде
Сверкающие рты
Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
Путина изобразили на женских сумочках
Gucci взбесил индусов
Время топать
Почему женщины снова натянули ботфорты
Модный бренд вернул грид-герлз
Эмили Ратаковски явилась на собственную свадьбу в дешевом костюме цвета горчицы
Все материалы
Путешествия
«Эта чертова обезьяна сожрет нас обоих!»
Как американец помог русской выжить в индийских джунглях
Вам — туда!
Сидите дома
Почему китайский Новый год — это ад для туристов
Стюардесса потушила соком вспыхнувшую в самолете сумку
Гостям европейского заведения предложили поужинать голыми
В европейском отеле вместо воды из кранов потечет пиво
Коловших верблюдам ботокс владельцев оштрафовали
Все материалы
Из жизни
«Не везде найдешь гречку и селедку»
История пары из Саратова, переехавшей в Германию
«Мы не боимся ядерных бомб»
Как россияне готовятся к войне и апокалипсису
Хорошо быть кисою
Котов считали пожирателями человечины, а теперь на них тратят миллионы
Дикий медведь ворвался в город и покалечил около десяти человек
Британец захотел убивать блондинок после операции на мозге
Работавший со смертельными вирусами американец приболел и загадочно исчез
Канадец обманом увел из приюта домашнюю свинку, съел ее и пожалел
Все материалы
Бычья ярость: самые экстремальные Lamborghini
Суперкары, с которыми справится только опытный тореадор
Самые выгодные машины для перепродажи
Топ-16 автомобилей, которые теряют в цене меньше других
Восстание зануд
Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения
Самая лучшая Audi наших дней. Или нет?
Видео: первый тест Audi A7
Volvo откажется от разработки бензиновых моторов и дизелей
Китайскому владельцу Volvo достался крупнейший пакет акций Daimler
Первой моделью суббренда Seat для «горячих» машин стал кроссовер
Все материалы
Abandoned Howey MansionИ тишина
Прекрасные заброшенные уголки мира
В комнате пыток
Сколько стоит самое дешевое и страшное жилье в Москве
Он же памятник
Угадай полководца: хитрый военный тест «Ленты.ру»
Охоту на серийную разрушительницу квартир объявили на Украине
Московский «Спутник» ликвидируют до конца года
Каждая десятая съемная квартира в Москве оказалась непригодной для проживания
Соседи из ада
Интеллигентные жильцы превратили жизнь москвички в кошмар
Все материалы