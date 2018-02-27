Полярного медведя поздравят с праздником

Салехардцы поздравят полярного медведя с праздником во время экологической акции под названием «Здравствуй, Мишка, как живешь?», сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

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Как отмечает издание, праздник стартует 28 февраля в Салехарде. Он проходит в рамках культурно-просветительского проекта «Юный эколог» и посвящается Международному дню полярного медведя, который ранее отмечался 27 февраля.

Для посещающих детский сад жителей запланированы выездные мероприятия, во время которых дети узнают больше о хищниках — полярных медведях, занесенных в Красную книгу России, послушают познавательную сказку о белых медведях, написанную местной жительницей Галиной Штурн, примут участие в викторине и играх и вместе с организаторами сделают своими руками игрушку-медвежонка, сообщает администрация ямальской столицы.

Акция завершится 3 марта в Культурно-досуговом центре «Наследие».

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