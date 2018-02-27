Барбра Стрейзанд два раза клонировала свою мертвую собаку

Американская певица Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою умершую собаку Саманту. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает TMZ.

Саманта скончалась в 2017 году в возрасте 14 лет. Перед смертью у питомца породы Котон-де-тулеар были взяты клетки изо рта и желудка, из которых позднее и были выращены два щенка. Артистка назвала их Мисс Вайолет и Мисс Скарлетт.

Our new basket of adorables A post shared by Barbra Streisand (@barbrastreisand) on Dec 25, 2017 at 11:25am PST

Всего у Стрейзанд три собаки — она еще ухаживает за кузиной Саманты, которая выглядит так же, как и клоны.

В июле 2017-го стало известно, что в Китае вывели первую клонированную ГМО-собаку. По словам ученых, собаки являются самыми сложными для клонирования животными.

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