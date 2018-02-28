На Энцеладе нашли признаки жизни

Международная группа ученых из Австрии и Германии воспроизвели условия на спутнике Сатурна Энцеладе, чтобы выяснить пригодны ли они для существования архей — одноклеточных микроорганизмов, напоминающих бактерии. Оказалось, что Methanothermococcus okinawensi могут выживать на спутнике, а также производить метан, найденный в газовых гейзерах небесного тела. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые использовали несколько камер роста, в которых археи выращивались при различных условиях, которые могут присутствовать на Энцеладе. Так, исследователи варьировали количество водорода, доступного для микроорганизмов, а также изменяли кислотность, давление и концентрации газов, имеющихся на спутнике.

Оказалось, что одноклеточные способны выживать даже в самых экстремальных условиях, исключая максимальные концентрации формальдегида, оказавшегося ядовитым для микроорганизмов. В то же время исследователи обнаружили, что по мере роста археи выделяют метан, что может объяснить его наличие в гейзерах Энцелада. Однако ученые допускают возможность, что метан может образовываться в ходе небиологических процессов.

M.okinawensi обитает на почти километровой глубине рядом с геотермальными подводными источниками вблизи японского острова Окинава. Она использует углекислый газ и водород для получения углерода и энергии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!