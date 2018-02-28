Экипаж самолета ВМС США ослеп и замерз на высоте более семи километров

Экипаж самолета ВМС США EA-18G Growler во время полета подвергся сильному обморожению после того, как произошел сбой системы регулирования температуры в кабине, сообщает Defense News.

Инцидент произошел 29 января 2018 года на высоте 7 600 метров в 90 километрах от Сиэтла. Самолет направлялся из базы Уидби-Айленд (штат Вашингтон) на базу Чайна-Лейк (Калифорния). Во время полета температура в кабине, которую заполнил туман, упала до минус 30 градусов Цельсия, а приборная доска EA-18G Growler покрылась слоем льда. Из-за этого находящиеся в самолете пилот и инженер не видели происходящее вне самолета и не могли отслеживать показания датчиков, в частности, компаса.

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Экипаж был вынужден отменить полет к Чайна-Лейк, а направление в пространстве определял по умным часам от Garmin, сверяя курс с диспетчерами. Летчику и инженеру удалось вернуть EA-18G Growler обратно на Уидби-Айленд, на руках у них обнаружены пузырящиеся раны и ожоги. В настоящее время один летчик вернулся к полетам, другой поправляется.

EA-18G Growler создан компанией Boeing на основе истребителя F/A-18 Super Hornet. Машина, предназначенная для радиоэлектронной борьбы, способна нести управляемые ракеты AGM-88 HARM и AIM-120 AMRAAM.

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