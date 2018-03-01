Арестованные мусульманки сняли хиджабы и обогатились

Власти американского города Нью-Йорк выплатят по 60 тысяч долларов компенсации трем мусульманкам, которых полиция принудила снять хиджабы. Об этом сообщает The New York Times.
Три девушки (их имена не называются) подали жалобы в суд в разное время после того, как их заставили снять головные уборы в присутствии мужчин, чтобы сделать фотографии в отделении.
Адвокат потерпевших Тахани А. Абуши (Tahanie A. Aboushi) сообщила изданию, что впоследствии со всех трех мусульманок обвинения были сняты. По ее словам, в полицейском управлении Нью-Йорка нет точных инструкций, как действовать при задержании девушек в хиджабах. «Одних они фотографируют в платках, других заставляют снимать их», — сказала она.
Отмечается, что все девушки были доставлены в отделение из-за разных правонарушений. Так, одна из них разругалась с соседом из-за парковочного места. Вторую задержали по подозрению в сексуальных домогательствах. О третьей девушке издание не сообщает. Известно только, что после того, как она сняла платок в присутствии стражей порядка, те начали отпускать комментарии в отношении ее волос и смеяться.
В январе прошлого года сообщалось, что в американской армии женщинам разрешили носить хиджабы. По словам министра Армии США Эрика Фэннинга, новые правила должны способствовать привлечению на службу в армию сикхов и мусульман. При этом отмечалось, что цвет головных уборов не должен отличаться от цвета униформы, а тюрбан и хиджаб должны быть сшиты из огнеупорной ткани.