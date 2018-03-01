Сванидзе предрек России деградацию

Возможная денонсация Европейской конвенции по правам человека и прекращение сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) негативно скажeтся на развитии российского общества. Об этом РБК сообщил журналист, член Совета по правам человека при президенте Николай Сванидзе.

По мнению Сванидзе, подобное решение будет «очередным очень плохим шагом в неправильном направлении». «Это приведет к еще большему отходу от столбовой дороги развития человечества, потому что мы не на Луне живем», — пояснил журналист.

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Он предположил, что идея разорвать связи с ЕСПЧ вполне может воплотиться в жизнь, учитывая нынешние сложные отношения России с Западом. «Может быть, под знаком того, что не нужно в наши дела соваться, мы сами с усами, такой вопрос и встанет на нервной почве», — добавил журналист.

Ранее в четверг, 1 марта, стало известно, что российские власти рассматривают вопрос отказа от соблюдения конвенции по правам человека, что означает конец сотрудничества с ЕСПЧ. Поводом для этого стали решения суда, которые в правительстве считают антироссийскими.

В 2017 году каждое третье решение ЕСПЧ о нарушении прав человека касалось России. Таким образом, страна стала лидером в этой области. Следом за Россией в рейтинге значатся Турция, Украина, Греция и Болгария.

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