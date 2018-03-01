ОБСЕ вновь забила тревогу из-за продвижения украинских военных в Донбассе

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают свое продвижение к линии соприкосновения в Донбассе, о чем свидетельствует занятие ими села Новоалександровка Луганской области. Об этом заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНИАН.

«Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию», — отметил он.

Хуг добавил, что на прошлой неделе стороны конфликта «и дальше шли путем насилия», а «наиболее интенсивные случаи насилия были зафиксированы в местах, где стороны сместили свои позиции ближе друг к другу».

Материалы по теме «Мы устали, мы никому не нужны» В ДНР проклинают войну и тщетно мечтают о мире: репортаж «Ленты.ру»

«В дополнение к отводу тяжелого вооружения стороны обязались не продвигаться вперед, оставаясь на своих позициях. Каждый понимает, и за последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед ближе к противнику является повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия», — указал он.

О значительном продвижении частей ВСУ в районе Новоалександровки Хуг рассказал 16 февраля. «Мы снова движемся по нарастающей спирали насилия», — заявил тогда он.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале антитеррористической операции для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь последовательно опровергает эти утверждения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!