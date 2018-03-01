Найдены основания для пересмотра теории рождения Вселенной

Группа исследователей во главе с Джаддом Боуменом из американского университета Аризоны сумела обнаружить возможные доказательства того, что первые звезды во Вселенной существовали уже через 180 миллионов лет после Большого Взрыва. Результаты исследования опубликованы в журнале The Nature.

Ученые провели исследование неба в диапазоне от 50 до 100 МГц при помощи наземной станции EDGES. Полученные в ходе эксперимента спектры были обработаны и калиброваны с учетом множества факторов.

«Открытие этого едва заметного сигнала стало гигантским окном в раннюю Вселенную для нас. Телескопы в принципе не могут получить фотографии столь древних и далеких звезд, но радиоволны, порожденные во время их «пробуждения», помогли нам узнать, когда это произошло», — отметил Боумен.

По словам ученого, первые звезды не были похожи на современные. Они не содержали элементов, тяжелее водорода и гелия. Их размеры не были ничем ограничены, а масса могла быть больше массы Солнца в 400 раз.

Ранее считалось, что первые звезды появились во Вселенной через 400-500 миллионов лет после Большого Взрыва. Новые данные могут поставить под сомнение нынешнюю теорию образования Вселенной.

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