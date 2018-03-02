Россиянка сняла себя в Берлине со всех сторон

Диджей, музыкальный эксперт и радиоведущая Карина Истомина прогулялась по культурным площадкам Берлина со смартфоном Nokia 8, который позволяет снимать одновременно на фронтальную и основную камеры. Репортаж девушки опубликован на «Ленте.ру» в пятницу, 2 марта.

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Истомина побывала, в частности, в бесплатном музее граффити Urban Nation, баре Mein Haus am See, Шарлоттенбурге и Кройцберге. Девушка также рассказала читателям про клубы «Бергхайн», «Трезор» и Soho House.

«Берлин не мог не украсть мое сердце. И скорее всего, если вы молоды, свободны и любите приключения, то он понравится и вам», — подчеркнула она.

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