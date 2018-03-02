Порномодель пожаловалась на блокировку из-за силы оральных ласк

Администрация Instagram заблокировала учетную запись фотомодели эротического жанра Паолы Саулино (Paola Saulino). Девушка уверена, что это произошло по политическим причинам, так как она якобы способна повлиять на результаты выборов в Италии.

О проблемах с доступом к Instagram-аккаунту Саулино рассказала на своей странице в Twitter. «Пожалуйста, помогите мне или скажите, что я делаю не так», — попросила она.

28-летняя модель утверждает, что причиной ограничения доступа стали ее социально-политическое влияние и значимость. Именно поэтому, считает она, ее профиль был заблокирован. На девушку подписаны почти полмиллиона человек. В своем аккаунте она часто публикует откровенные фото, сопровождаемые политическими призывами.

«Они боятся, что я снова повлияю на результаты голосования», — сообщила Саулино. По мнению девушки, она уже однажды изменила ход политической жизни Италии, пообещав в 2016 году оральные ласки каждому, кто проголосует против новых реформ на общенациональном референдуме.

Материалы по теме Анатомия секса К чему привело повальное увлечение порно с голливудскими звездами

Она сдержала обещание: в 2017 году девушка совершила так называемый «Помпа тур» по стране. В течение поездки она удовлетворила несколько сотен итальянцев, которые поддержали ее взгляды годом ранее. Тур был приостановлен в январе 2018 года из-за проблем со здоровьем модели (со слов Саулино, ее покусала собака).

Поклонники девушки уже развернули масштабную кампанию по ее поддержке, выводя в тренды соцсетей хештег #unbanpaola.

Парламентские выборы в Италии пройдут 4 марта.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!