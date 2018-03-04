Бывший посол США вспомнил о советских очередях за бананами

Бывший посол США в России Майкл Макфол вспомнил, как много времени ему приходилось проводить в очередях за бананами в СССР. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Может быть, Путин забыл о стоянии в очереди в течение целого часа, чтобы купить банан в Советском Союзе. Я не забыл», — отметил Макфол. Он также припомнил очереди за «жесткой туалетной бумагой» и «тощими курами».

Таким образом бывший посол прокомментировал недавнее заявление президента России Владимира Путина о том, что тот хотел бы предотвратить развал СССР.

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Российский лидер и раньше высказывал сожаление относительно распада Советского Союза. Так, в 2005 году в послании Федеральному собранию Путин назвал этот процесс крупнейшей геополитической катастрофой прошлого века. Спустя 12 лет в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент отметил, что после развала СССР «в стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война», были разрушены системы соцзащиты и здравоохранения, а миллионы людей оказались за чертой бедности.

Макфол занимал должность посла США в России с 2012-го по 2014 год, однако ему доводилось бывать в России и ранее. Так, в 1983 году он стажировался в Ленинградском университете, в 1985 году — в Государственном институте русского языка имени Пушкина. В 1990-1991 годах он работал в Московском университете, а в 1993-1995 годах — в московском Центре Карнеги.

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