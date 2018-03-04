Крупнейшие потери США в Африке за последние 25 лет показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлено нападение боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) на нигеро-американский патруль. Ролик в воскресенье, 4 марта, публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Патруль в составе 11 американских зеленых беретов, 30 солдат армии Нигера и переводчика попал в засаду в октябре прошлого года. Отряд должен был проверить базу боевиков в приграничном с Мали населенном пункте Тонго, где, по некоторым данным, мог находиться главарь банды. Там террористов не оказалось, однако на обратном пути часть патруля попала под обстрел.

Как видно на кадрах, снятых на камеру одного из американских спецназовцев, военные укрылись за внедорожником и открыли ответный огонь по боевикам. Также они применили несколько дымовых гранат, чтобы затруднить джихадистам стрельбу. Однако в итоге один из спецназовцев получил смертельное ранение, двое других также погибли, пытаясь уйти от террористов.

Всего в результате атаки погибли четыре американских военных, четыре нигерийских солдата и переводчик. Как отмечает Directorate 4, эти потери стали для США крупнейшими в Африке с 1993 года, когда в ходе вооруженного конфликта в Сомали были сбиты два вертолета Sikorsky Black Hawk («Черный ястреб»).

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