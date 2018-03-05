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В России выпустят новое оружие для силовиков

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Ижевский механический завод (ИМЗ) при реализации на предприятии масштабной инвестиционной программы запустит серийное производство пистолета Лебедева (ПЛ). Об этом сообщил управляющий директор завода Александр Гвоздик, передает телеканал «Звезда».

Разработка пистолета находится на завершающей стадии, его готовят к приемочным испытаниям, которые покажут целесообразность постановки этой продукции на производство. По словам Гвоздика, выпуск данного оружия позволил бы ИМЗ существенно расширить рынки сбыта.

На инвестпрограмму ижевского завода в 2018 году предполагается выделить пять миллиардов рублей. К сентябрю 2019-го предприятие, входящее в состав концерна «Калашников», пройдет полную модернизацию.

Различные прототипы пистолета Лебедева демонстрировались публике в 2015, 2016 и 2017 годах. В прошлом году, как отмечает «Звезда», из ПЛ были произведены первые выстрелы, а количество предъявленных к оружию замечаний оказалось минимальным.

Пистолет выполнен под патрон 9x19 миллиметров, отличается компактностью и небольшим весом. Органы управления расположены таким образом, что позволяют использовать ПЛ как правой, так и левой рукой. Пистолет разработан для нужд российских силовых структур, в формировании его концепции участвовали инструкторы центра подготовки спецназа ФСБ.

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