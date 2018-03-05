Выпивших пиво на лекции студентов-медиков примут обратно на учебу

Дисциплинарная комиссия Астраханской государственной медицинской академии приняла решение исключить студентов, выпивших пиво на лекции, но им дадут возможность восстановиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора вуза Халила Галимзянова.

По словам Галимзянова, дисциплинарная комиссия вуза установила, что несмотря на заверения студентов, пиво, которое они пили, было алкогольным.

«Подобные ситуации – употребление алкоголя, нахождение в нетрезвом виде, наркотическом опьянении – прописаны в уставе вуза. Дисциплинарная комиссия единогласно приняла решение об исключении этих студентов», — пояснил он, добавив, что студенты смогут восстановиться, если снова успешно пройдут вступительное тестирование.

В феврале в соцсетях появилась видеозапись того, как двое молодых людей в белых халатах пили из пивных бутылок в ожидании преподавателя. Студенты утверждали, что съемка проводилась до начала занятий, а пиво в ролике было безалкогольным. Учащихся отчислили в тот же день.

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