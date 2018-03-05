ТОАЗ свел травматизм до нуля

На предприятии «Тольяттиазот» (ТОАЗ) в 2017 году не было зафиксировано ни одного случая производственного травматизма — благодаря проводимой масштабной профилактической работе по охране труда, показатель LTIFR по итогам 2017 года составил 0. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На предприятии отмечают, что по данному показателю ТОАЗ обошел большинство отечественных предприятий и многие зарубежные, а также значительно улучшил собственные результаты. Для сравнения, в 2016 году показатель LTIFR на предприятии составлял 0,52, в 2015 году — 0,62.

В связи с достигнутым в 2017 году результатом генеральный директор «Тольяттиазота» Вячеслав Суслов поблагодарил всех сотрудников, «которые неукоснительно соблюдают правила безопасности и помогают в этом своим коллегам».

В ТОАЗ также отмечают, что вопросы обеспечения высокого уровня промышленной безопасности, охраны труда и развития культуры производства являются одними из приоритетных в работе предприятий компании. А действующая с 2015 года программа «Лидер-Победитель» направлена на развитие эффективной системы безопасности труда и обеспечение высокого уровня безопасности на производстве с помощью положительной мотивации. В частности, 2016 году в ТОАЗе было принято «Положение о премировании работников за высокие результаты в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности».