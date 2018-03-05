Жириновский заговорил на татарском

Кандидат в президенты России от партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к избирателям на татарском языке во время теледебатов на Первом канале. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает РИА Новости.

«У нас есть тюркоязычные народы, им, наверное, было бы интересно, чтобы президент говорил не только на русском, но и татарском, башкирском и других языках», — сказал лидер либерал-демократов.

После этого он заговорил на татарском языке, попросив у тюркоязычных народов, чтобы они отдали ему свой голос.

Жириновский в то же время отметил, что изучение местных языков в школе можно сделать необязательным. «Гражданин России не обязан изучать два-три государственных языка. Я бы даже иностранные языки поставил на факультатив», — пояснил он.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официальных кандидатов восемь. Кроме Жириновского, это Владимир Путин, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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