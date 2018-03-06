Дикая пума час преследовала безоружного канадца

Жителю Канады, который устанавливал в лесу камеры для наблюдения за животными, около часа не удавалось избавиться от преследовавшей его пумы. Об этом сообщает UPI.

Хищник увязался за Адамом Барщом (Adam Bartsch) в лесах недалеко от города Кэмпбелл-Ривер, провинция Британская Колумбия. В тех местах запрещена охота с использованием огнестрельного оружия, поэтому мужчина был беззащитен.

Барщ снял своего преследователя на видео. «В 20 метрах сидит самец пумы, настоящий монстр, смотрит на меня. Здоровенный самец, — прокомментировал он за кадром. — И нет, у меня нет ружья. У меня нет ничего. А он огромный».

Мужчине трижды удавалось отпугнуть зверя, однако тот всякий раз возвращался. Один раз он потерял хищника из виду, но услышав манок, пума снова вышла из-за деревьев. Оказалось, что все это время она продолжала следить за человеком.

Пума — один из самых крупных представителей семейства кошачьих в мире. По своим размерам этот хищник уступает только тигру, льву и ягуару. С 1890-го до 2004 года в Северной Америке произошло 88 нападений пум на человека.

Длина самых крупных особей достигает 180 сантиметров, а вес — 105 килограммов. Самец, который преследовал Барща, весил около 63 килограммов. Это соответствует среднему весу самца пумы.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Кастер, штат Южная Дакота, 14-летний сын хозяйки фермы отомстил пуме за козу, которую она убила накануне.

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