Пятидневная подработка на российском госканале принесет Моуринью миллион фунтов

Стали известны детали контракта главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью с телеканалом Russia Today. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, за пять дней работы экспертом во время чемпионата мира по футболу 2018 года португалец получит один миллион фунтов стерлингов (около 78 миллионов рублей). Ради предложения RT Моуринью отклонил приглашения британских телекомпаний Би-би-си и ITV.

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5 марта RT сообщил, что Моуринью приедет в Москву, чтобы участвовать в спецвыпусках канала, посвященных ЧМ-2018. Специалист будет делиться со зрителями экспертным мнением и прогнозами результатов матчей турнира.

55-летний Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед» с мая 2016-го. За это время команда под его руководством завоевала Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии, а также победила в последнем розыгрыше Лиги Европы. Португалец дважды выигрывал Лигу чемпионов — с «Порту» и «Интером». Он становился трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании. Помимо этого, в его активе победы в Кубке УЕФА, Кубках Португалии, Англии, Италии и Испании.

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