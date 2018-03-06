Россиянам захотели запретить питаться хлебом для скота

Депутат Государственной Думы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) призвал премьер-министра России Дмитрия Медведева запретить печь хлеб из фуражного зерна, сообщает РИА Новости.

«Убежден, что никаких рациональных аргументов в пользу применения фуражного зерна при выпечке хлеба на сегодняшний день просто нет. И необоснованное понижение качества муки в хлебопечении — угроза продовольственной безопасности в стране, сильнейший удар по здоровью людей», — заявил депутат.

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Фуражное зерно — зерно, которое, как правило, используется в корм парнокопытному скоту. Это зерно низшего качества. Об использовании кормового зерна для выпечки хлеба в 2016 году сообщал «Интерфакс».

Производители хлеба использовали зерно низшего качества для экономии — многие пекарни смешивали его с зерном более высокого качества, используя различные вкусовые добавки для повышения качества итогового продукта.

В тексте обращения Нилова в адрес премьер-министра отмечается, что пекарни «зачастую используют искусственные добавки, большинство разновидностей которых традиционно производится за границей». Нилов также напомнил главе правительства о том, что в 2017 году Россия побила абсолютный рекорд по сбору пшеницы, поэтому он не видит причин для того, чтобы тенденция экономии продолжалась.

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