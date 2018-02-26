Россия накормила хлебом полмира

Около половины стран мира покупает сейчас пшеницу у России. Об этом сообщило агентство Bloomberg, добавив, что общий экспорт продовольствия из РФ составил рекордные 19 миллиардов долларов. Рост составил 25 процентов, это лучший показатель с 2012 года.

Крупнейшим покупателем российского продовольствия стал Египет (1,74 миллиарда долларов), в основном закупающий как раз пшеницу. На втором месте — Китай с 1,72 миллиарда. Среди главных потребителей также Южная Корея, Турция и Казахстан.

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Bloomberg 16 февраля сообщило, что Россия по итогам зернового года 2017-2018 должна экспортировать 36,6 миллиона тонн пшеницы, что станет максимальным показателем для любой страны мира за последние 25 лет. По сравнению с предыдущим сезоном рост составит более 30 процентов, или около 9 миллионов тонн.

В 2016-2017 сельхозгоду, который завершился 30 июня, Россия продала на мировых рынках рекордные 35,5 миллиона тонн зерна, включая 27,1 миллиона тонн пшеницы. Согласно данным Минсельхоза США, в прошедшем сезоне Соединенные Штаты экспортировали 28,1 миллиона тонн пшеницы.

В 2017-м Россия впервые побила абсолютный рекорд СССР по урожаю зерна, который был установлен в 1978 году и составлял 127,4 миллиона тонн. В текущем году объем урожая зерновых составил 132 миллиона тонн.

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