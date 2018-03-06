Москвичек научат краситься и дарить подарки

В московском универмаге ЦУМ проходят акции для женщин, приуроченные к Международному женскому дню 8 Марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

6 марта открылся временный бутик Off-White х Jimmy Choo, где представлена совместная коллекция двух марок: модели туфель Mary, Victoria, Sara, Jane, Charlie в оригинальном дизайне от креативного директора Off-White Вирджила Абло. С 6 по 8 марта на четвертом этаже ЦУМа проходят мастер-классы российских дизайнеров, а также сессии макияжа от визажистов Nars и фотосессии, а в пространстве аксессуаров на первом этаже художник расписывает сумки, аксессуары, чехлы для телефонов при покупке.

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Также в ЦУМе можно подписать открытку у каллиграфа, а в Apple Shop при покупке планшета художник рисует букеты по индивидуальному эскизу. В Denim Customize Bar можно кастомизировать купленные в универмаге джинсы, а в корнере Baccarat — бесплатно нанести гравировку на приобретенные там изделия марки.

7 марта в Brown Bar на втором этаже ЦУМа модный эксперт Алена Долецкая и дизайнер украшений Наталья Брянцева проведут public talk на тему «Подарки: что и как дарить, чтобы точно порадовать».

ЦУМ (сейчас расшифровывается как «Центральный Универсальный Модный») — универсальный магазин, специализирующийся на продаже одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии сегментов люкс и премиум для мужчин, женщин и детей. Занимает историческое здание бывшего универмага Мюр и Мерилиз на углу Петровки и Театральной площади, перестроенное под магазин архитектором Романом Клейном в 80-е годы XIX века.

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