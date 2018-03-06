Летящий по ветру зонт пронзил гулявшую по пляжу женщину

Гулявшая по пляжу женщина умерла после удара зонта. Об этом сообщает издание The Verge со ссылкой на публикацию в научном журнале Journal of Forensic Sciences.

По данным исследования, причиной смерти 55-летней отдыхающей стали травмы, полученные при столкновении с острием летевшего по ветру зонта. В момент удара давление составляло 110 мегапаскалей.

Это произошло так быстро, что ее спутник не понял, в чем дело. Женщина стала задыхаться и не могла говорить. Ее доставили в больницу и прооперировали, однако через час она скончалась. Вскрытие показало, что при ударе зонт пробил грудные мышцы, сломал ребра и повредил левый желудочек сердца.

Зонт, ставший причиной гибели, так и не был найден. Исследователи воспользовались аналогичным зонтом, весящим около пяти килограммов, чтобы определить силу удара. Они установили, что в день происшествия скорость ветра составляла 9,8 метров в секунду. На основании этого они пришли к выводу, что давление в момент удара достигло 16 тысяч фунтов на квадратный дюйм (110 мегапаскалей).

«Это случай свидетельствует, что пляжный зонт может стать причиной смертельного проникающего ранения груди тупым предметом», — заключили авторы работы. В публикации не уточняется, где именно и когда произошел инцидент.

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