Бойкотирующему соревнования в России биатлонисту пригрозили расстрелом

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, ранее заявивший о бойкоте соревнований на территории России, пожаловался на поступающие в его адрес угрозы. Об этом сообщает издание SVT.

«Получил сообщения в интернете — как публичные, так и личные. Угрожают застрелить меня в России, пишут, что я плохой человек, что желают смерти всей моей семье», — рассказал 20-летний швед. Он также выразил мнение, что Международный союз биатлонистов (IBU) не способен гарантировать безопасность спортсменов во время стартов в России.

14 февраля в Союзе подтвердили, что этап Кубка IBU и этап Кубка мира по биатлону пройдут в России. Самуэльссон вскоре призвал к бойкоту соревнований. Вскоре о таком решении объявили американские биатлонисты. Их поддержали спортсмены из Чехии.

8 марта стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в финском Контиолахти. В Тюмени запланирован девятый этап турнира — с 22 по 25 марта. Седьмой и восьмой этапы Кубка IBU пройдут в российских городах Увата (10 — 11 марта) и Ханты-Мансийске (14 — 17 марта).

Самуэльссон стал обладателем двух медалей на Играх в Пхенчхане — золота в эстафете и серебра в гонке преследования.

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