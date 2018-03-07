Слуцкий продолжит работу за рубежом

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий является основным кандидатом на пост главного тренера нидерландского «Витесса». Об этом сообщает Voetbal International.

По информации издания, вариант с российским специалистом является приоритетным для клуба из города Арнем. В январе Слуцкий и руководство «Витесса» провели переговоры, которыми остались довольны обе стороны. Отмечается, что кандидатура россиянина была предложена наблюдательным советом клуба. В связи с тем, что специалист не является представителем Евросоюза, оформление документов для работы в Нидерландах займет больше времени.

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Владелец «Витесса» — российский бизнесмен Александр Чигиринский. Голландская команда также является партнером «Челси», которая принадлежит другому российскому бизнесмену Роману Абрамовичу.

С июня 2016-го «Витесс» возглавляет Хенк Фразер. Он покинет пост главного тренера команды летом. После 26 туров нынешнего сезона чемпионата Нидерландов «Витесс» располагается на шестом месте в турнирной таблице.

Слуцкий в 2017 году возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити», однако в декабре был уволен. До этого он тренировал московский ЦСКА. Под его руководством команда стала трехкратным чемпионом России.

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