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Аэростат из тюльпанов появился в Москве

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В Москве на Васильевском спуске установили аэростат в виде букета тюльпанов. Фотографиями поделились пользователи Twitter.

Пользователи отмечают, что сильный ветер не помешал установке конструкции.

Ранее сообщалось, что жительниц Москвы поздравили с 8 Марта нестандартными, в том числе высокотехнологичными способами. Так, клиенткам Сбербанка дарил цветы робот, также цветы москвичкам на улицах города дарили дроны.

Кроме того, на стене рядом со Спасской башней создали интерактивную открытку с картой России и подписью: «Вам, любимые!» В Twitter по хэштегу #вамлюбимые можно найти необычные поздравления и из других российских городов.

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