Мясные колбасы стали причиной массовых смертей

Причиной вспышки листериоза в ЮАР, в результате которой погибли 180 человек, стали мясные сушеные колбасы. Об этом заявил Роспотребнадзор на своем сайте.

В январе 2017 года Роспотребнадзор предупредил о вспышке листериоза в Южно-Африканской Республике. В результате болезни с января 2017 года умерли 180 человек, что составляет 27 процентов всех заболевших.

«В 91 проценте взятых у больных проб крови, анализ которых проводился в Национальном институте инфекционных заболеваний ЮАР (NICD), был выделен возбудитель листериоза — штамм ST6. Такой же штамм был выделен в пробах, взятых в различных местах из готовых для употребления в пищу мясных сушеных колбас. У 83 процентов больных заболевание началось после употребления в пищу таких колбас», — говорится в сообщении.

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Расследование показало, что все сорта колбасы, которые употребляли в пищу заболевшие листериозом, были произведены на предприятиях Enterprise Food и RCL Foods в городе Полоквейн. Продукция уже изъята из магазинов.

Листериоз — бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes. Листерия инфицирует центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит.

В середине февраля выяснилось, что листерия выявлена в куриных сердцах у многих российских производителей.

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