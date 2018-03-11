Лошадь вышла на танцпол в ночном клубе и запаниковала

Ночной клуб в Майами-Бич закрылся после того, как на танцпол вышла девушка в бикини на лошади. Животное испугалось толпы людей и запаниковало, пишет Buzzfeed.

После того, как видео с лошадью опубликовали в Twitter, пользователи сети возмутились отношением к животному и написали петицию с требованием закрыть клуб. Инициативу поддержали более трех тысяч человек. Позже администрация города сообщила об аннулировании лицензии ночного заведения.

Сити-менеджер Майми-Бич Джим Моралес сказал, что решение о закрытии заведения было принято сразу после того, как он узнал о произошедшем. Согласно приказу, инцидент оценен как угроза здоровью людей и жестокость к животным. Мэр города Дэн Гелбер назвал случившееся безумной глупостью и безответственностью и поддержал решение об аннулировании лицензии клуба.

В полиции сообщили, что лошадь сейчас здорова и находится в безопасности. В отношении владельца клуба будет заведено дело о жестоком обращении с животными.

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