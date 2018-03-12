Создано продлевающее жизнь лекарство

Французские ученые создали препарат алирокумаб, снижающий уровень «плохого» холестерина в крови и уменьшающий риск инсульта и инфаркта на 15 процентов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Показано, что алирокумаб также значительно увеличивает продолжительность жизни, снижая риск преждевременной смерти. Он относится к классу ингибиторов PCSK9, которые представляют собой моноклональные антитела, вызывающие атаку иммунной системы на специфический белок в печени, отвечающий за выработку липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). У людей с высоким уровнем «плохого» холестерина риск преждевременной смерти снижался на 29 процентов после приема препарата в течение двух лет.

Холестерин — жирный спирт, который содержится в крови в виде липопротеинов различных типов. Липопротеины низкой плотности могут блокировать узкие сосуды, вызывая нарушения в сердечно-сосудистой системе. Холестерин, который находится в их составе, называют «плохим». Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) являются переносчиками «хорошего» холестерина, способствующего снижению риска возникновения атеросклероза, инсульта и сердечного приступа.

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