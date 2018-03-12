Первые хоккейные тренировки Путина показали на видео

Первые хоккейные тренировки президента России Владимира Путина показали на видео. Кадры вошли в посвященный главе государства фильм российского журналиста и телеведущего Андрея Кондрашова, который был выложен на YouTube.
В отрывке из фильма можно наблюдать, как президент осваивает коньки под руководством двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Касатонова.
«Меня и так стараются беречь коллеги, мы же видим это. Они могли забивать каждые 20 секунд, но они же этого не делают. Они дают поиграть таким "чайникам", как я», — прокомментировал Путин свое увлечение хоккеем.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!