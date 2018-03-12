Госдеп посчитал бессмысленной блокировку «Северного потока-2»

Блокировка газопровода «Северный поток-2» не повлияет на внешнюю политику России, но поддержит Украину «на ее пути к европейскому будущему». Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк на Атлантическом совете.

По ее словам, действующее законодательство США не обязывает американскую сторону вводить санкции в отношении российского проекта. Оудкирк отметила, что возможные «карательный меры» призваны повлиять на действия России в контексте украинского кризиса.

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Она также напомнила, что «Северный поток-2» создаст новый трубопровод и инфраструктуру взамен прежних, оставшихся еще после СССР, однако транзит газа будет идти в обход Украины. «Я не думаю, что это (блокировка проекта) хорошо, администрация не считает, что это хорошо», — отметила она.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию через Балтийское море. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG, 51 процент акций которой принадлежит «Газпрому». Новый трубопровод планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

«Атлантический совет» — американский неправительственный аналитический центр в области международных отношений, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО. Его создали в 1961 году для «поддержания и усиления сотрудничества между США и Европой.

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