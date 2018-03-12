Боец АТО опубликовал видео с плевками в ведущего Шейнина

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Ананьев опубликовал на своем YouTube-канале видео встречи с ведущим российского Первого канала Артемом Шейниным в итальянской Вероне.

Судя по ролику, после плевка Ананьева в Шейнина последовали обвинения в том, что российский телеведущий «пропагандирует войну». После этого мужчины начали спорить о том, кто воевал «за свой народ». При этом Шейнин утверждал, что верит словам, которые он произносит во время телепередач.

Инцидент произошел в пятницу, 9 марта. Ананьев, принимавший участие в антитеррористической операции на востоке Украины, рассказывал, что при встрече с Шейниным «чуть не убил это существо».

Позднее российский телеведущий раскрыл подробности встречи. По его словам, ни о каком нападении речи не шло. Он подтвердил, что в него действительно плюнули, но назвал происходящее скорее спланированной провокацией, нежели ситуацией «на эмоциях». Шейнин также добавил, что знал об Ананьеве и до инцидента, считает его честным человеком и выразил надежду, что тот одумается.

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