Уволенный серб обстрелял коллег и случайно взорвал квартиру

В сербской столице Белграде уволенный сотрудник одной из фирм обстрелял бывших коллег. Об этом сообщает в понедельник, 12 марта, газета «Вечерние новости».

По ее информации, мужчина пришел на прежнее место работы на улице Рузвельта в центре города около 11 утра. В офисе он открыл стрельбу и ранил двух бывших сослуживцев. Один из них скончался. Еще один сотрудник испугался и выпрыгнул из окна офиса, получив переломы.

После этого злоумышленник вернулся домой. Там его обнаружили пожарные, приехавшие на вызов. Как оказалось, дома мужчина выстрелил, и пуля попала в газовый баллон. Произошел взрыв, квартира загорелась.

Пожарные вытащили мужчину, получившего серьезные травмы, из горящего помещения. В настоящее время он находится в больнице, за его жизнь борются врачи. По данным издания, после стрельбы в офисе мужчина хотел совершить самоубийство. Обстоятельства инцидента выясняются.

В начале марта сообщалось о мужчине в немецком Аренсбурге, который пришел к своей тяжелобольной жене в дом престарелых, открыл стрельбу и покончил с собой. Ему удалось лишь ранить супругу.

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