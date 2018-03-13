Раскрыта стоимость проданного гигантского алмаза

Один из крупнейших в мировой истории алмазов «Легенда Лесото» продан за 40 миллионов долларов, сообщила британская компания Gem Diamonds Ltd.

«Gem Diamonds рада сообщить, что алмаз исключительного качества массой в 910 каратов достиг стоимости 40 миллионов долларов на торгах в Антверпене, которые прошли 12 марта 2018 года», — уточнили в компании.

Алмаз был найден на руднике Letseng в Королевстве Лесото на юге Африки. Драгоценный камень стал пятым по величине среди когда-либо найденных. Минерал относится к алмазам второго типа, которые почти не содержат примесей азота и являются одними из самых дорогих в мире.

Рудник Letseng славится размерами и качеством добываемых там драгоценных камней. С 2006 года здесь были найдены четыре из 20 крупнейших белых алмазов мира. Самым большим из них является «Обещание Лесото» (Lesotho Promise) весом 603 карата, или 121 грамм.

В сентябре 2017 года в Канаде был продан крупнейший в мире алмаз Lesedi La Rona. Покупателем стала компания Graff Diamonds, сумма сделки составила 53 миллиона долларов.

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