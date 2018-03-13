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Американка добилась славы благодаря переодеваниям в подгузники

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Американская YouTube-блогер рассказала о том, как прославилась благодаря переодеванию в подгузники. О ее истории пишет издание The Sun.

В свободное от работы время 23-летняя Джесс изображает младенца, сосет соску и сидит в детской кроватке. На ее YouTube-канале больше 160 тысяч подписчиков.

«В дневное время я веду себя как нормальная девушка: работаю полный день, веду свой канал. Я готовлю, вожу машину, стираю, наряжаюсь и забочусь о себе», — объясняет она. По ее словам, в комментариях ее часто обвиняют в неумении вести взрослую жизнь, но она это отрицает.

Джесс утверждает, что увлечение не смущает ее парня. Ему нравится заботиться о ней как о ребенке, так как ее беззащитность заставляет его чувствовать себя важным. Она называет их отношения «идеально нормальными».

Девушка жалуется на нападки троллей, которые называют ее и ее парня ненормальными: «Они говорят гадкие вещи вроде того, что мой парень просто педофил». Джесс признается, что пережила сексуальное насилие, однако не считает, что ее увлечение связано с травматичным опытом.

ABDL — это форма фетишизма, при которой один из партнеров ведет себя как младенец: носит подгузники, пьет молоко из бутылочки и так далее, а его партнер о нем заботится. Нередко таким образом люди борются со стрессом или посттравматическим расстройством.

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