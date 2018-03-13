Во взорвавшемся доме в Петербурге обнаружили следы террориста из «Перекрестка»

В девятиэтажном доме по улице Народного ополчения в Санкт-Петербурге, который 13 марта пострадал от взрыва бытового газа, ранее квартировал обвиняемый в совершении теракта Дмитрий Лукьяненко. Об этом сообщает «Фонтанка».

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» после того, как 13 марта в девятиэтажке прогремел взрыв. Как пояснили в ГСУ СК Санкт-Петербурга, несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Позже стало известно, что в доме, где взорвался газ, ранее квартировал Дмитрий Лукьяненко. 27 декабря 2017 года он оставил взрывное устройство в супермаркете «Перекресток». В результате пострадали не менее 10 человек. Мужчина был арестован и позже переведен в отделение судебно-психиатрической экспертизы Городской психиатрической больницы №6. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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