Во «ВКонтакте» обнаружили связь нацистских символов с песнями на иврите

Паблик «Лентач» во «ВКонтакте» заметил, что при вводе цифр 1488 при поиске по аудиозаписям социальная сеть выдает песни израильских исполнителей.

«Лента.ру» проверила: при вводе 1488 в поисковой строке «ВКонтакте» действительно выдает композиции на иврите. Система насчитала 34 622 аудиозаписи, соответствующие запросу.

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1488 — цифровое обозначение нацистского приветствия, где 14 — число слов в нацистских лозунгах, придуманных членом организации белых сепаратистов The Order Дэвидом Лэйном, а 88 — закодированное приветствие Heil Hitler, использовавшееся в фашистской Германии.

По разным оценкам, со времени прихода Адольфа Гитлера к власти в Германии (1933 год) и до окончания Второй мировой войны (1945 год) нацисты истребили от 4,5 до восьми миллионов евреев.

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