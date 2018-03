Найдена причина высокой способности психопатов обманывать людей

Психопаты не способны понять переживания других людей, но при этом могут казаться очень очаровательными и иметь хорошие способности для манипуляции окружающими. Таковы выводы исследователей американского Йельского университета, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По мнению ученых, у психопатов нет возможности объективно оценивать состояние окружающих людей, а именно это свойство лежит в основе социальной коммуникации. В то же время, они могут оценить чужие мысли, если их преднамеренно попросят это сделать.

Проведенное исследование с использованием компьютерной игры показало, что психопаты начинают понимать настроения других людей не потому, что хотят этого. Понимание окружающих возможно тогда, когда у психопата есть цель чего-то добиться.

