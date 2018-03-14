Эксперты объяснили рост акций «Газпрома»

Капитализация «Газпрома» превысила капитализацию «Роснефти», сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Так, по итогам торгов 12 марта стоимость «Роснефти» выросла на 0,5 процента, до 3,335 триллиона рублей, стоимость «Газпрома» — на 1,1 процента, до 3,346 триллиона рублей. По итогам торгов вторника разница в стоимости компаний увеличилась: капитализация «Газпрома» составила 3,379 триллиона рублей, «Роснефти» — 3,306 триллиона рублей.

По мнению начальника аналитического департамента «УК «БК-Сбережения» Сергея Суверова, главная причина такого разрыва в капитализации «Газпрома» и «Роснефти»« состоит в том, что некоторые западные фонды, которые покупают российские акции, считают, что после выборов президента России, возможно, в составе «Газпрома» будут кадровые изменения, будет усилена команда». «Так что, возможно, все дело именно в том, что имеет место предвыборная спекуляция в отношении предстоящих возможных изменений в руководстве «Газпрома»», — полагает эксперт.

Других существенных причин для того, чтобы «Газпром» рос, по его мнению, нет. «В последнее время компания не демонстрировала существенных производственных побед или сильной отчетности, а газовый скандал с Украиной влияет на такой показатель "Газпрома", как капитализация, скорее негативно», — подчеркнул он.

Что касается акций «Роснефти», то, по мнению отраслевых экспертов, они обладают большим потенциалом роста за счет целого ряда факторов, которые окажут ползитивное влияние на капитализацию компании уже в текущем году. «Во-первых, "Роснефть" – самая выигрывающая от роста цен на нефть компания. Рост цен на нефть, который случился не так давно, ралли нефти, которое мы наблюдаем с середины 2017 года, трансформируется в довольно серьезный рост чистой прибыли "Роснефти"», — говорит старший аналитик компании «АТОН» по нефтегазовому сектору Александр Корнилов.

Кроме того, отмечает он, на чистую прибыль в 2018 году повлияет также начало действия льгот по Самотлорскому месторождению, и это будет довольно позитивно для компании.

Также эксперт напоминает, что компания в 2017 году приобрела два крупных актива — Essar Oil в Индии и Zohr, крупное газовое месторождение в Египте. «Пока рынок, можно сказать, игнорирует стоимость этих активов в оценке, но по мере того, как компания будет в своей отчетности раскрывать эффект от этих приобретений, будет показывать, насколько они прибыльны (а это действительно довольно привлекательные активы), то это тоже будет создавать дополнительный потенциал роста акций "Роснефти"», — отметил аналитик, назвав компанию одним из фаворитов на 2018 год в нефтегазовом секторе.

В начале февраля один из крупнейших американских инвестиционных банков Merrill Lynch назвал акции «Роснефти» фаворитом среди нефтяных компаний EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка) и рекомендовал покупать их.

Ранее, в январе, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что объективная оценка компании составляет примерно 130 миллиардов долларов. «Исходим прежде всего из качества и объема ресурсной базы компании. Если Вы будете сравнивать публичные мировые компании в нашем секторе, то увидите, что номер один по ресурсной базе — компания «Роснефть», — отметил Игорь Сечин. — Себестоимость нашей добычи — тоже очень конкурентная, тратим около 3 долларов для добычи одного барреля нефти».