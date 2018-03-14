Разбившему Infiniti американцу дали отпор молотком

В американском Майами водитель утроил ДТП и скрылся, несмотря на попытки остановить его с помощью молотка. Произошедшее сняли на видео. Об этом сообщает Local 10.

Авария с большим числом машин произошла на бульваре Бискейн, ее спровоцировал серебристый кроссовер Infiniti. Сразу после ДТП водитель, несмотря на сильно разбитую машину, решил уехать. Путь ему преградили другие автолюбители и очевидцы, но мужчина продолжил движение. Один из водителей даже достал молоток и начал бить по стеклам, однако это не помогло.

Как сообщается, уехавшего мужчину в результате нашли и арестовали. Полиция также предупредила, что пытаться задержать таких водителей самостоятельно может быть опасно, и лучше сразу обратиться к стражам порядка.

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