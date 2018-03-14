Подростки нашли потайное место для разговоров о самоубийствах

Многочисленные блокировки аккаунтов в соцсетях из-за обсуждений насилия и суицида побудили подростков уйти на другие площадки. Об этом сообщает портал BuzzFeed.

Издание обнаружило, что в сети набирает популярность приложение Vent, изначально предназначенное для людей, испытывающих социальные и психологические проблемы. Там, судя по обсуждениям, они могут «выпустить пар».

«Мне нравится Vent, потому что там можно выбрать эмоцию для каждого поста. Чувствую себя… галактически», — сообщил один из новых юзеров. «Если кто-то из вас, ребята, сталкивается с проблемами с психикой или хочет выговорится, но чувствует, что это слишком личное для Twitter, вы должны загрузить приложение Vent», — рекламирует сервис другой пользователь.

Со слов многих подростков, администрация Twitter стала злоупотреблять полномочиями, блокируя аккаунты, которые кажутся им излишне негативными. «Не вторгайтесь в зону комфорта», — пишут недовольные пользователи. Издание также отмечает, что под блокировку успели попасть аккаунты с большим количеством подписчиков, которые зарабатывали на ретвитах.

— z u h a y r (@slutvivaI) 11 марта 2018, 15:09

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Согласно обновленной политике Twitter, администрация вправе заблокировать пользователя, ведущего себя агрессивно. Та же участь может ждать излишне откровенных пользователей, использующих так называемую «тревожную» лексику, то есть связанную с ментальными проблемами или желанием нанести себе физические травмы и причинить боль. К примеру, «тревожными» словами могут быть признаны «умереть» и «суицид».

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